Zeugensuche zu mysteriösem Unfall Am Donnerstagabend ist ein 17-Jähriger mit etlichen Verletzungen zu Hause angekommen. Er selbst kann sich nicht mehr erinnern, wie und wo er sich verletzt hat.

Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, ist ein 17-Jähriger mit etlichen Verletzungen zu Hause in Liegau-Augustusbad angekommen. Er wurde einem Arzt vorgestellt und in ein Dresdener Krankenhaus eingeliefert.

Bisher ist bekannt, dass der Jugendliche von seiner Arbeitsstelle in Radeburg gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad aufgebrochen war. In Liegau-Augustusbad ist er jedoch mit dem Linienbus angekommen. Er hatte sein Fahrrad dabei, das allerdings beschädigt war. Er selbst konnte sich nicht mehr erinnern, wie und wo es zu den Verletzungen beziehungsweise Schäden gekommen sein könnte. Ein Zeuge konnte angeben, dass der Verletzte gegen 18.20 Uhr mit dem Fahrrad an der Haltestelle Tankstelle in Radeburg in einen Bus eingestiegen war.

Der 17-Jährige fuhr ein graues Crossbike. Er war mit einer grünen Winterjacke und grauen Jeanshosen sowie einer blauen Mütze bekleidet. Der Jugendliche selbst ist circa 1,85 m groß und sehr schlank.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, wie es auf dem Weg von der Südstraße bis zur Tankstelle zu dem Unfall gekommen ist. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 03578 352-0. (SZ)

