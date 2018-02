Zeugensuche nach Brand in Elstra

Getrunken, gefahren, geflüchtet Schirgiswalde. Keine rechte Lust auf eine Verkehrskontrolle hatte am Dienstagabend ein Nissan-Fahrer in Schirgiswalde. Polizeibeamte wollten ihn 22.20 Uhr in der Bautzener Straße stoppen, er fuhr jedoch weiter. Doch der 23-Jährige war bald ausfindig gemacht. Er hatte 0,64 Promille Alkohol im Blut. Ihn erwarten 500 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkt in Flensburg. Von Donnerstag – Weiberfasching – bis zum Morgen des Aschermittwochs kontrollierten Polizisten in den Landkreisen Bautzen und Görlitz verstärkt die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Bei 400 gestoppten Fahrzeugen wurden sie 22-mal mit Verstößen gegen die Promillegrenze fündig. Der Spitzenreiter, ein 20-jähriger Opel-Fahrer in Kamenz hatte knapp 2,5 Promille intus. Weitere fünf Fahrer hatten Drogen genommen. Ebenfalls haben sich im genannten Zeitraum sechs Unfälle ereignet, bei denen jeweils einer der Beteiligten Alkohol getrunken hatte.

Geld bei Einbruch gestohlen Kirschau. Bei einem Einbruch in Kirschau ist am Dienstagvormittag eine größere Menge Bargeld gestohlen worden. Als ein 49-Jähriger gegen 14.15 Uhr nach Hause kam, stellte er fest, dass seine Wohnungstür in der Bautzener Straße gewaltsam geöffnet worden war. Dann bemerkte er, dass ein hoher Betrag fehlte. Er verständigte die Polizei. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten die Spuren. Die Kripo ermittelt.

Polizist beschimpft und getreten Bautzen. Zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau war es in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung in Gesundbrunnen gekommen. Polizisten eilten vor Ort in die Friedrich-Ebert-Straße. Ein 42-jähriger Beteiligter griff unvermittelt einen Beamten an. Der deutsche Staatsbürger spuckte und trat mit dem Fuß. Außerdem belegte er die eingesetzten Kräfte mit Schimpfworten. Der Angriff konnte abgewehrt werden, verletzt wurde niemand. Jetzt wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigungen ermittelt.

Fahrverbote für Raser Bautzen. Ein jeweils einmonatiges Fahrverbot nebst Bußgeldern und Punkten haben sich am Dienstag zwei Fahrer eingehandelt, die bei Bautzen geblitzt worden sind. Fall Nummer eins ist ein Mercedesfahrer, der das zulässige Tempo 120 auf der Autobahn zwischen Salzenforst und Bautzen-West missachtet hat. Er fuhr mit 178 Sachen durch die Messstelle. Bei der fünfstündigen Korntrolle am Vormittag wurden 3.650 Fahrzeuge gemessen und 141 Überschreitungen dokumentiert. Bei eine Kontrolle auf der B 96 in Kleinwelka fuhren knapp 1.000 Fahrzeuge in Richtung Cölln am Messgerät vorbei. Hier waren 96 Fahrer mit mehr als den zulässigen 50 Stundenkilometer unterwegs. Am schnellsten war eine Mercedesfahrerin, die mit 96 Sechen geblitzt worden ist.