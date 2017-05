Zeugensuche nach Brand

Zeugen zu Brand gesucht Freital. In der Nacht zu Dienstag brannte eine Gartenlaube an der Straße Müllers Weg in Freital-Niederhäslich nieder. Das Gartenhaus wurde vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die in der Nacht im Umfeld des Brandortes Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.

Kia schleudert Reh auf Ford Neustadt. Im Ortsteil Oberottendorf ereignete sich am Montagabend auf der S156 ein Wildunfall. Der 28-jährige Fahrer eines Kia war aus Bischofswerda kommend nach Neustadt unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Durch den Zusammenstoß mit dem Kia wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem in Richtung Bischofswerda fahrenden Ford (Fahrer 27) zusammen. Das Reh verendete an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2300 Euro.

BMW kollidiert mit Dachs Sebnitz. Ein 61-jähriger Fahrer eines BMW fuhr am frühen Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Schandauer Straße in Richtung Kreisverkehr. Etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr lief plötzlich ein Dachs auf die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Das Tier flüchtete. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.