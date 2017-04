Zeugenaufruf nach Post-Marken-Raub Wer bei den zwei Einbrüchen in eine Postfiliale an der Bautzener Straße in Neusalza-Spremberg etwas gesehen hat, soll sich an die Polizei wenden.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen in Neusalza -Spremberg. Darüber informiert Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz. In der Nacht von Ostermontag zum Dienstag sowie in der Nacht zum Montag, dem 24. April, sind Unbekannte in eine Postfiliale an der Bautzener Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie Brief- und Paketmarken im Wert von jeweils etwa 10000 Euro.

Zeugen, die in den beiden Nächten, vermutlich zwischen 23 und 3 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden. „Möglicherweise stand das Täterfahrzeug nicht direkt vor dem Geschäft, sondern könnte in der näheren Umgebung abgestellt worden sein“, so die Sprecherin. Hinweise nehmen das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter 03583620 sowie jede andere Dienststelle entgegen. (szo/tc)

