Drei Einbrüche in Pkws Görlitz. Am Montagmorgen wurden der Polizei drei Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet, die im Görlitzer Stadtgebiet parkten. Im Verlauf des Wochenendes traf es an der Theodor-Körner-Straße einen Dacia Logan. Die Täter brachen eine Tür auf und stahlen aus dem Inneren ein Navigationsgerät. In der Nacht zu Montag brachen die Täter an der Emmerichstraße einen VW Passat auf. Sie bauten aus der Mittelkonsole das Multifunktionsdisplay aus und stahlen zudem einen Fotoapparat aus der Mittelkonsole. Ebenfalls Sonntagnacht öffneten Unbekannte an der Wielandstraße gewaltsam einen Skoda Octavia. Auch hier verschwand ein mobiles Navigationsgerät aus dem Handschuhfach. (szo)

Schrottreifen Kleinbus aus dem Verkehr gezogen Görlitz. Streifen der Autobahn- und Bundespolizei kontrollierten in der Nacht zu Dienstag den Verkehr bei Görlitz. Gegen 4.30 Uhr lotsten die Polizisten einen in der Ukraine zugelassenen Kleinbus zum Kodersdorfer Autohof. 15 Passagiere und die beiden Busfahrer waren auf dem Weg nach Frankfurt am Main. Der Mercedes war in technisch schlechtem Zustand. Der Rahmen war mehrfach gerissen, eine Achse stand schief und die Verplombung am Fahrtenschreiber war entfernt worden. Ein Sachverständiger stufte den Bus als verkehrsunsicher ein. Die Weiterreise mit dem Fahrzeug wurde untersagt. (szo)

BMW X5 gestohlen Görlitz. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Görlitz einen neuwertigen BMW X 5 gestohlen. Der weiße SUV mit dem amtlichen Kennzeichen GR-MF 40 parkte am Thomas-Müntzer-Ring. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des Wagens mit circa 90000 Euro. (szo)

Zeugen zur Unfallflucht gesucht Löbau. Am Montagabend wurde der Polizei eine Unfallflucht gemeldet. Auf der Bundesstraße 178n war zwischen Ruppersdorf und Obercunnersdorf vermutlich ein Lkw durch den Straßengraben gefahren. Zurück blieben eine beschädigte Leitplanke und eine verschmutzte Fahrbahn. Ein Unternehmen kegelte den Bereich ab, um weitere Unfälle zu vermeiden. Die Straßenmeisterei wird die Fahrbahn reinigen. Die Polizei ermittelt zu der Unfallflucht. (szo)

Polizeieinsatz in Görlitzer Jugendamt Görlitz. Montagnachmittag riefen Mitarbeiter des Görlitzer Jugendamtes die Polizei zu Hilfe. Laut Polizeibericht waren in der Behörde an der Bahnhofstraße etwa zwölf Angehörige einer syrischen Familie erschienen, die mit Nachdruck die Herausgabe eines Achtjährigen forderten. Das Jugendamt hatte den Jungen am Donnerstag der vergangenen Woche in Obhut genommen, da der Verdacht bestand, dass das Kind misshandelt wurde. Um die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen, waren mehrere Streifen in Einsatz. Zu einer strafbaren Handlung kam es aber nicht. (szo)