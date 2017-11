Zeugen zum Landmaxx-Brand gesucht Die Brandermittler bei der Kriminalpolizei bitten um Hinweise zu dem Geschehen in der Nacht zum Montag.

Die abgebrannte Halle von Landmaxx an der Auerstraße in Coswig. © Norbert Millauer

Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 23.25 Uhr ein. Da brannte es allerdings unter dem Dach der Lagerhalle von der Landmaxx-Zentrale an der Coswiger Auerstraße schon lichterloh. Sollte dort wirklich ein Brandstifter am Werk gewesen sein, wie viele vermuten, dann muss der in den späten Abendstunden vor Ort gewesen sein. Möglicherweise könnte dort ein Fahrzeug geparkt haben. Vorbeifahrende oder Hunde-Gassi-Geher könnten eventuell etwas beobachtet haben. Zu ähnlicher Zeit, nur wenige Hundert Meter weiter an der Industriestraße, gab es einen Brand vor einem Vierteljahr in der Lackfabrik.

Jedenfalls bittet die Polizeidirektion Dresden jetzt die Bürger um Hilfe, um bei den Ermittlungen voranzukommen. Im Zusammenhang mit dem Brand einer Lagerhalle an der Auerstraße konnte die Brandursache bislang nicht geklärt werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

