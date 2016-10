Zeugen zu versuchtem Autodiebstahl gesucht

Fahrrad gestohlen Görlitz. In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte in Görlitz an der Lutherstraße ein Fahrrad. Den Wert des Bikes der Marke Focus bezifferte der Eigentümer auf etwa 900 Euro.

Trunkenheitsfahrt Görlitz. Am späten Montagabend kontrollierte in Görlitz an der Alten Nieskyer Straße eine Streife des örtlichen Polizeireviers einen Opel und dessen Fahrer. Die Beamten nahmen bei dem 30-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 2,2 Promille. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Tierpräparate aus Vereinshaus gestohlen Seifhennersdorf. In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in Seifhennersdorf an der Nordstraße in ein Vereinsgebäude ein. Die Diebe entwendeten ein Geweih eines Zwölfenders, einen ausgestopften Haubentaucher sowie diverse andere Gegenstände. An dem Gebäude entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Den Schaden durch den Diebstahl gab der Eigentümer im zweistelligen Eurobereich an.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß Weißwasser. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag nahe Weißwasser. Der 72-jährige Fahrer eines Renault Megan war mit seinem Pkw auf der S 157 in Richtung B 156 unterwegs. Dort missachtete der Mann offenbar die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße herannahenden Toyota Starlet. Es kam zum Unfall, bei dem sich der 67-jährige Fahrer des Toyota, seine 63 Jahre alte Beifahrerin und der Renault-Fahrer leicht verletzten. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18000 Euro.