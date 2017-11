Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zusammenstoß in Kurve

Hermsdorf/Erzgeb. Am Freitagmorgen ist eine Autofahrerin (59) bei einem Unfall in Seyde schwer verletzt worden. Die Frau war mit einem Opel Corsa auf der Bergstraße unterwegs, als sie in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia (Fahrerin 56) zusammenstieß. Die 59-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An den beiden Wagen entstand jeweils ein Sachschaden von circa 5000 Euro.