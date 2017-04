Zeugen zu Unfallflucht in Zittau gesucht Ein Unbekannter hat auf der Albert-Schweitzer-Straße ein parkendes Auto schwer beschädigt und verschwand.

© dpa

Zittau. In der Zeit von Freitagabend gegen 20.15 Uhr bis Samstag früh gegen 09.30 Uhr ereignete sich in Zittau auf der Albert-Schweitzer-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Ford Fiesta beschädigt. An dem Pkw entstand Sachschaden von etwa 850 Euro.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder die Informationen zu dem bisher unbekannten Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau (Telefon 03583 62-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

zur Startseite