Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Symbolbild. © dpa

Zittau. Ein bislang unbekanntes Auto hat am Dienstagmorgen eine Metallbank an der Bahnhofstraße in Zittau beschädigt. Vermutlich fuhr das Fahrzeug beim Wenden gegen die Sitzgelegenheit in Höhe der Hausnummer 11 und riss diese dabei aus der Verankerung. An der Bank entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Da sich der Unfallverursacher nicht gemeldet hat, ermittelt die Verkehrspolizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem unbekannten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der 03583 62-0 im Polizeirevier Zittau-Oberland zu melden. (szo)

