Zeugen zu Unfall gesucht Am 30. November stießen bei Langenstriegis zwei Fahrzeuge zusammen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Nach einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen entfernte sich ein Pkw von dem Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 30. November fuhr gegen 17 Uhr ein bisher unbekannter Pkw die S 203 in Richtung Frankenberg. Etwa 40 Meter nach dem Ortsausgang Langenstriegis stieß dieser Pkw in einer Doppelkurve mit einem entgegenkommenden Audi A1 Sportback zusammen, an dem Sachschaden in bisher unbekannter Höhe entstand.

Der unbekannte Pkw entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Hinter diesem soll ein weiteres bisher unbekanntes Fahrzeug gefahren sein, dessen Fahrer/in den Unfall eventuell gesehen haben könnte. (szo)

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03727 980-0 im Polizeirevier Mittweida zu melden.

zur Startseite