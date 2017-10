Zeugen zu Unfall auf S 31 gesucht Zwischen Bockelwitz und Polkenberg sind zwei Transporter zusammengestoßen. Einer der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Nun ermittelt die Polizei.

Zu einem Unfall auf der Staatsstraße 31 sucht die Polizei derzeit Zeugen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, touchierten sich am 16. Oktober gegen 7.45 Uhr zwei Kleintransporter auf der Straße. Ein gelber Mercedes Sprinter und ein weißer unbekannter Transporter mit offener Ladefläche stießen mit den jeweils linken Außenspiegeln zusammen, wodurch Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Danach setzte der Fahrer des weißen Transporters seine Fahrt fort.

Hinter dem Transporter befanden sich zwei weitere Fahrzeuge. Diese unbekannten Fahrzeugführer werden gebeten, sich unter Telefon 03431/6590 im Polizeirevier Döbeln zu melden. (DA)

