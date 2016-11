Zeugen zu Überfall gesucht Drei bis vier Männer sollen vier Schmorkauer in einer Wohnung geschlagen und beraubt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen zu einem angezeigten, brutalen Raubüberfall im Dorf Schmorkau. Drei bis vier Männer sollen vier Schmorkauer in einer Wohnung an der Dresdener Straße angegriffen und schließlich beraubt haben. Der Überfall wurde bereits Anfang November angezeigt und soll sich in der Nacht zum 2. November ereignet haben. Die Unbekannten stahlen den Schlüssel für einen blauen Mercedes mit bulgarischem Nummernschild, der vor dem Haus in Schmorkau parkte, und fuhren anschließend mit dem Auto davon. Mit dem Mercedes mit dem Kennzeichen BC 5850 AK verschwanden auch die Zulassungsdokumente des Autos und das Portemonnaie des 57-jährigen Wagenbesitzers. Die Angreifer sollen russisch gesprochen haben.

Die Polizei hatte sich bereits kurz nach der Anzeige an die Öffentlichkeit gewandt und suchte nach Zeugen. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall dauern an“, sagt jetzt Polizeioberkommissar Tobias Sprunk auf SZ-Nachfrage. „Die Ermittler sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen.“

Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum unter 03581 468100 und jede andere Dienststelle entgegen.

