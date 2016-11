Zeugen zu tödlichem Unfall gesucht Im Juni starb ein junger Mann auf der A 4. Jetzt kommt es zur Gerichtsverhandlung. Noch immer ist aber eine wichtige Frage offen.

Ein tödlicher Unfall hat sich am 14. Juni bei Ohorn ereignet. Die Eltern des getöteten Mannes suchen Zeugen.

Zwischen den Autobahnauffahrten Pulsnitz und Ohorn passierte das tragische Unglück. Es war am Dienstag, dem 14. Juni, dieses Jahr, berichten die Eltern. Ihr Sohn war mit dem Motorrad gerade bei Leppersdorf auf die Autobahn 4 gefahren und Richtung Görlitz unterwegs. Gegen 20.10 Uhr kam es nach etwa drei Kilometern in Höhe einer Autobahn-Überführung zur Kollision mit einem Milchlaster. Nach Angaben der Polizei wurde der 24-jährige Fahrer mit seinem Motorrad über die Mittelleitplanke geschleudert. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Motorradfahrer eine Lkw-Kolonne überholt. Mitten in diesem Vorgang sei ein Laster nach links ausgeschert und hat dabei das Motorrad erfasst. Zu dieser Zeit seien die Sichtverhältnisse klar gewesen und die Wetterlage ruhig.

Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Bald soll sich das Gericht mit dem Unfall beschäftigen. Aber ein wichtiger Punkt sei noch unklar für die Hinterbliebenen. Deshalb wenden sich die Eltern noch einmal mit einem Zeugenaufruf an die Presse: „Zur eindeutigen Klärung des Unfallherganges sind wir für folgende Hinweise dankbar: Wer kann Angaben machen, ob der Motorradfahrer kurz vor dem Unfall zwischen der Auffahrt Pulsnitz und dem Unfallort im Bereich der Brücke auf der linken oder rechten Fahrbahnspur unterwegs war?“ Diese Information wäre äußerst wichtig. Der Motorradfahrer trug eine weiß-schwarze Kombi und fuhr mit einer weiß-orangefarbenen KTM. (szo)

Zeugen werden gebeten, sich an folgende Telefonnummern zu wenden: 035723 20046 oder 015222616307

