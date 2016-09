Zeugen zu schwerem Unfall gesucht

Pirna. Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte am Wochenende abgesehen. Die Täter brachen einen Baucontainer an der Straße An der Viehleite auf und stahlen aus dem Inneren ein Notstromaggregat, eine Rüttelplatte sowie Dieselkraftstoff im Gesamtwert von rund 5.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bannewitz. Übers Wochenende stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der August-Bebel-Straße in Bannewitz ein. Anschließend durchsuchten sie das Innere des in Sanierung befindlichen Gebäudes. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter etwas entwendet haben.