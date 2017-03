Zeugen zu S-Bahn-Unfall gesucht Eine Coswigerin bittet um Hilfe. Ihre Mutter stürzte in der S-Bahn S1, als der Zug stark bremste. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

© Symbolfoto/Arvid Müller

Die Coswigerin Stefanie Albrecht bittet Zeugen eines Unfalls, der am 14. März um 20.55 Uhr in der S-Bahn passiert ist, sich zu melden. Sie schreibt auf der SZ-Facebook-Seite: Ich suche Zeugen, vor allem die junge Frau, die sich in Coswig liebevoll um Mutti (53 Jahre, schwarze Haare, schlanke Figur) kümmerte. Die Mutter sei mit der S-Bahn S1 (Dresden – Meißen-Triebischtal) unterwegs gewesen. Als sie an der Haltestelle Coswig aussteigen wollte, bremste der Zug sehr stark, sie stürzte und verletzte sich. „Meine Mutti musste auch später ins Krankenhaus und wurde operiert“, schreibt Sefanie Albrecht. Der Lokführer habe nicht mal darauf reagiert, als Zuggäste ihn darauf ansprachen.

Nun würden Zeugen gesucht, die zu dem Zeitpunkt mit der S1 mitgefahren sind und helfen können. „Meine Mutti wäre euch sehr dankbar.“ (SZ/per)

sz.meissen@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite