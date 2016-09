Zeugen zu Raub gesucht

Niesky. Ein 12-Jähriger versuchte am Donnerstag in Niesky, aus einer unverschlossenen Garage ein 1000 Euro teures Fahrrad zu stehlen. Eine Zeugin ertappte den Langfinger. Die Frau beobachtete den Jungen, als dieser aus der Garage an der Rosenstraße das Zweirad entwenden wollte. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Görlitz übergab den Jungen an einen Erziehungsberechtigten. (szo)

Leutersdorf. Wegen einer Unfallflucht wird sich ein 55-Jähriger verantworten müssen. Er war bei einem Wendevorgang am Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße in Leutersdorf gegen einen Transporter gefahren und hat einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Der Mann verließ unerlaubterweise die Unfallstelle. Durch Ermittlungen konnte er zügig ausfindig gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. (szo)

Werkzeug gestohlen

Leutersdorf. In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in Leutersdorf auf dem Areal einer Firma an der Straße Zur Heinrichshöhe am Werk gewesen. Sie brachen in ein Lager ein und stahlen dort diverse Werkzeuge. Der Schaden bezifferte sich in Summe auf rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)