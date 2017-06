Zeugen zu mysteriösem Unfall gesucht Eine Frau hat nach einem Waldspaziergang bei Biehla mehrere Verletzungen. Sie kann sich an nichts erinnern. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am 1. Juni bei Biehla in der Gemeinde Schönteichen ereignet hat. Eine 56-jährige Frau führte gegen 18 Uhr ihren Hund im Bereich des Waldstückes nahe dem ehemaligen Militärgelände am Teufelsberg aus. Bei der Rückkehr nach Hause stellten Angehörige schwere Verletzungen bei der Frau fest, welche möglicherweise auf ein Unfallgeschehen hindeuteten. Die Geschädigte selbst hatte jedoch keinerlei Erinnerung an den Verlauf des Spaziergangs. Bekleidet war die Spaziergängerin mit einer Jeans und einem roten Oberteil. Bei dem Hund handelte es sich um einen schwarzen Mischling (Schulterhöhe ca. 65 - 70 Zentimeter) mit gewelltem Fell und einem weißen Abzeichen auf der Brust.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468100 entgegen.

