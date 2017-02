Zeugen zu gestohlenem Fingerprinter in Niesky gesucht Das Gerät wird seit Mitte Januar vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

So sieht ein Fingerprinter aus. © Polizei

Unbekannte haben einen grauen Fingerprinter der Marke Safe TIC vom Typ ET 1000 vom Gelände einer Straßen- und Tiefbaufirma an der Straße Zum Stausee im Nieskyer Ortsteil See entwendet. Der Vorfall habe sich bereits am 11. Januar ereignet, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit. Das Gerät war an einer Torschließanlage angebracht und ermöglichte Berechtigten per Fingerabdruck den Zugang zum Gelände. Wann genau die Täter zuschlugen, ist derzeit noch unbekannt. Der Schaden wurde mit etwa 1 500 Euro beziffert.

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt zu dem Diebstahl und bittet um Hinweise: Wer hat die Tat beziehungsweise verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit der Tat beobachtet? Wem wurde das abgebildete Gerät zum Kauf angeboten oder wer hat es nach seinem Verschwinden an anderer Stelle gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter Telefon 03581 6500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

