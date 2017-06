Zeugen zu Fensterdiebstahl gesucht

Fenster von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Dippoldiswalde. Im Dippoldiswalder Ortsteil Seifersdorf sind vermutlich in der Nacht zum 15. Juni drei Fenster gestohlen worden. Sie waren aus einem derzeit im Umbau befindlichen Haus an der Bergstraße (Höhe Am Waldesrand) verschwunden. Die beiden Rundbögenfenster sowie ein Fenster mit Kämpfer und Stulp waren bereits in dem Altbau eingebaut worden. Es handelt sich um Lärchenholzfenster mit Teak-Lasur im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu diesem Diebstahl.

Wer hat in der Nacht zum 15. Juni verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Fenster machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.