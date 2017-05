Zeugen zu Diebstählen gesucht

Zittau. Bereits am 13. Mai kam es in den Abendstunden in der Goldbergstraße zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Eine Zeugin bemerkte den Mann, sodass er offenbar nichts entwenden konnte. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein Beschuldigter vorläufig festgenommen werden. Bei dem 49-jährigen Tschechen, der auch für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnte, wurden diverse Gegenstände sichergestellt. Es besteht der dringende Verdacht, dass diese ebenfalls gestohlen wurden. Darunter befinden sich mehrere Reise-Haartrockner sowie ein Notebook. Wer Angaben zu diesen Gegenständen, ihren Eigentümern und ihrem letzten Ablageort machen kann, melde sich beim Polizeirevier Zittau-Oberland, auch telefonisch unter 03583 620, oder jeder anderen Polizeidienststelle

