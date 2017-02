Zeugen zu Angriff gesucht Bei der Pfefferspray-Attacke in Bautzen wurden sechs Personen verletzt. Die Beteiligten hatten sich per Whats App verabredet.

Der Rettungsdienst rückte mit drei Wagen an, um von Pfefferspray getroffene Jugendliche zur Untersuchung ins Krankenhaus zu bringen. © Jens Kaczmarek

Am Donnerstagnachmittag war es im Bereich der Bautzener Otto-Nagel-Straße/Friedrich-Ebert-Straße außerhalb eines Schulgeländes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall. Auch gibt es inzwischen neue Erkenntnisse.

Nach den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen gerieten etwa zehn deutsche Jugendliche und ebenso viele Jugendliche mit Migrationshintergrund zunächst verbal aneinander. Ein 15-jähriger Syrer soll daraufhin ein Pfefferspray eingesetzt haben, heißt es aus der Pressestelle der Polizei. Infolgedessen kam es zwischen den beiden Gruppen auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Als Zeugen die Polizei und den Rettungsdienst verständigten, entfernte sich der Großteil der Beteiligten vom Ort des Geschehens. Sechs Personen, darunter zwei Syrer im Alter von 15 und 17 Jahren sowie vier Deutsche im Alter von 15 bis 17 Jahren, wurden wegen Augenreizungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren einzelne Beteiligte der Auseinandersetzung bereits am Mittag während der Hofpause in der nahegelegenen Schule aneinander geraten. Anschließend verabredete man sich dazu, den Streit nach der Schule auszutragen. Beide Seiten sollen daraufhin per Whats App mehrere Bekannte zur Unterstützung gerufen haben.

Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Untersuchungen werden vom Dezernat Staatsschutz geleitet. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich im Führungs- und Lagezentrum, Telefon: 03581 468100, der Polizeidirektion Görlitz oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

