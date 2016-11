Zeugen? Wo sind nur die Zeugen? Bei einer Auseinandersetzung auf dem Altmarkt wurde ein Marktschreier verletzt. Der Angeklagte bestreitet, dafür verantwortlich zu sein.

Wurst-Achim, Obst-Alex, Nudel-Micha, Aal-Axel – das sind einige Namen von Marktschreiern, die sich im August 2014 einen lärmintensiven Wettbewerb in der Dresdner Innenstadt darum geliefert haben, wer seine Waren am lautesten unter das Volk bringt. Doch auch nachts ging es zwischen den Ständen der Marktschreier auf dem Altmarkt recht lautstark zu. Es gab einen heftigen Streit, bei dem auch eine Eisenstange und eine Bierflasche als Schlaginstrumente eingesetzt wurden und ein Verkäufer verletzt wurde.

Seit Dienstag, mehr als zwei Jahre danach, muss sich Richterin Daniela Lindemann noch immer mit den strafrechtlichen Folgen dieser Nacht auseinandersetzen. Wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist ein 45-jähriger Pakistaner aus Wolfen, der auch als Mitarbeiter des Marktes vor Ort war. Laut Anklage soll er einem der Marktschreier die schmerzhaften Blessuren an Kopf und Schulter beigebracht haben. Der Angeklagte sagte nun jedoch, dass er selbst angegriffen worden sei. Jemand habe ihn beschuldigt, Tage zuvor an einen Wagen gepinkelt zu haben. Das sei aber falsch gewesen. Kurz: Mit den Vorwürfen habe er nichts zu tun. Er sei ein Opfer.

Richterin Lindemann hat ein Zeugenproblem. Der verletzte Marktschreier lebt inzwischen in London, sein Sohn in Österreich – beide hatten angeblich keine Ladung bekommen. Zwei weitere Zeugen kamen ebenfalls nicht zum Prozess. Sie erwartet nun ein Ordnungsgeld von jeweils 150 Euro – und werden zum Fortsetzungstermin erneut geladen. Darüber hinaus befragte das Gericht weitere fünf Zeugen – doch keiner hatte den Angeklagten belastet. Die Richterin will mindestens sieben weitere Zeugen befragen.

