Aus dem Gerichtssaal Zeugen widersprechen sich Dass es in der Neujahrsnacht 2016 in Leisnig eine Schlägerei gab, ist unstrittig. Wer die Täter sind, aber nicht.

© Symbolfoto: dpa

Mit Freisprüchen endete am Dienstag der siebente Prozesstag vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln. Angeklagt waren drei Leisniger im Alter zwischen 21 und 26 Jahren. Sie sollen gemeinsam mit vier weiteren Männern am Neujahrstag 2016 auf dem Markt und in der Chemnitzer Straße in Leisnig andere geschlagen und getreten haben. Dabei soll es um eine Auseinandersetzung zwischen Rechten und Linken gegangen sein. Vorgeworfen wurden den Beschuldigten gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Vier der mutmaßlichen Täter wurden bereits am dritten Verhandlungstag freigesprochen (DA berichtete). „Im Zweifel für den Angeklagten“, begründete Richterin Marion Zöllner damals ihr Urteil. So lautete auch ihre Begründung für den Freispruch der drei anderen Beschuldigten. Für das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Zöllner stand außer Frage, dass es in der Nacht eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppierungen gegeben hat, bei der mehrere Personen geschädigt wurden. Wegen widersprüchlicher Aussagen der Zeugen konnte den Angeklagten die Tat aber nicht nachgewiesen werden.

Widersprüchlich waren die Angaben der Zeugen nicht nur gegen über dem, was sie bei der polizeilichen Vernehmung sagten, sondern auch gegenüber dem, was sie in der Verhandlung schilderten. Die meisten hatten die Tat nicht einmal gesehen. Wer die Täter waren, wollten sie von anderen erfahren haben oder sie hatten eigene Ermittlungen im sozialen Netzwerk Facebook angestellt. Eines der Opfer gab unter anderem an, dass es von den Tätern fünf Minuten lang auf einer Bank getreten und geschlagen worden sei. Dabei habe es lediglich drei rote Punkte am Bauch davongetragen. Ein Verletzungsbild, was zu den Schlägen und Tritten ganz und gar nicht passt. Ebenso machten die Zeugen verschiedene Tatortangaben. „Wir haben objektiv und ohne Zweifel zu urteilen“, sagte Richterin Marion Zöllner. „Die Taten sind nicht eindeutig einer Person zuzuordnen.“ Ebenfalls nicht nachweisen konnte das Gericht den gemeinschaftlichen Tatentschluss. „Wir wissen nicht, ob die Angeklagten vorher gesagt haben, wir gehen hin und schlagen zu“, so Zöllner. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

