Zeugen verfolgen Unfallverursacher Die alarmierten Beamten brauchten den Flüchtigen nur noch einkassieren. Weshalb der Autofahrer nach der Kollision nicht gehalten hatte, war schnell klar.

Dank einiger aufmerksamer Zeugen konnte die Dresdner Polizei einen Unfallverursacher stellen, der sich unerlaubt vom Ort entfernt hatte. Der 45-Jährige war am Sonntagnachmittag mit einem Audi in Radebeul auf der Hauptstraße Richtung Robert-Werner-Platz. Kurz vor dieser Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines Traktors, der vom Robert-Werner-Platz nach links auf die Hauptstraße in Richtung Pestalozzistraße abgebogen war. Trotz erheblicher Schäden am Fahrzeug fuhr der Audifahrer ohne anzuhalten weiter.

Das unübersehbar beschädigte Fahrzeug war einigen Passanten auf der Hauptstraße aufgefallen. Kurz darauf erreichten sie den Unfallort und erfuhren, dass sich ein Audi nach der Kollision mit dem Traktor auf und davon gemacht hatte. Die Zeugen folgten daraufhin dem Verursacher bis zur Südstraße. Dort stieg der Fahrer aus und ging zu Fuß davon.

Einige Minuten später kam ein BMW zum Unfallort und der Audifahrer stieg aus dem Wagen. Er nahm eine Tasche aus dem Audi und fuhr wieder mit dem BMW davon.

Die Zeugen fuhren nun dem BMW nach und verständigten die Polizei. Letztlich konnten die alarmierten Beamten den BMW an einer Tankstelle an der Radeburger Straße stoppen. Es stellte sich heraus, dass sich der Audifahrer und Unfallverursacher von einem Bekannten hatte abholen lassen. Dabei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,7 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines waren die Folge.

Der 45-jährige Pole muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (SZ)

