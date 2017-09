Zeugen nach Unfallflucht gesucht In Stolpen wurde ein abgestellter Pkw beschädigt. Nach dem Verursacher wird jetzt gefahndet.

© Symbolbild: Marko Förster

Ende August beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Mazda 6, der an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Stolpen abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Mazda entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Laut Polizei hat sich die Unfallflucht zwischen dem 29. August, 23 Uhr, und dem 31. August, 11 Uhr, zugetragen. Im Zuge der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion in Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier in Sebnitz entgegen.

Außerdem untersucht die Polizei eine Brandstiftung in Sebnitz. Am späten Montagabend hatten bislang unbekannte Täter eine Mülltonne an der Schillerstraße in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (szo)

zur Startseite