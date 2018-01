Zeugen nach Unfall gesucht Ein Pkw-Fahrer streift ein parkendes Fahrzeug und fährt davon. Der Schaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Am Unfallort hinterlässt der Verursacher Spuren.

Döbeln. Ein parkendes Fahrzeug wurde durch einen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Wie die Chemnitzer Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, kam es am Montag in Döbeln zu einem Verkehrsunfall. In der Geyersbergstraße in Höhe des Garagenkomplexes, wurde im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 9.35 Uhr ein Pkw beschädigt.

Ein unbekannter Pkw streifte dabei einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Mondeo und verursachte einen Schaden über die gesamte linke Fahrzeugseite, von mehreren Tausend Euro. Am Unfallort wurden Teile eines silbergrauen Pkw BMW aufgefunden. (DA)

Wer kann Hinweise zum Unfall oder zum unbekannten Unfallverursacher machen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431 6590.

