Zeugen nach Unfall gesucht

Symbolbild. © dpa

Großschönau. Am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 26- Jähriger mit seinem Honda Civic die Jonsdorfer Straße in Großschönau. Wie die Polizei berichtet, kam ihm in einer Rechtskurve ein dunkler Kombi entgegen. Dieser fuhr so weit auf der Straßenmitte, dass der Honda-Fahrer nach rechts ausweichen musste. Dabei kam er von der Fahrbahn ab.

Der Kombi fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Durch den Unfall entstand am Honda ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinzu kommen etwa 300 Euro Schaden an der Straßennebenanlage.

Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum Kombi machen kann, wird gebeten, sich bitte an das Polizeirevier Zittau-Oberland (Telefon 03583 62-0) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (szo)

zur Startseite