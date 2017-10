Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zum tödlichem Unfall, bei dem am Sonnabend ein 39-Jähriger ums Leben kam. Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr versuchte der Radfahrer bei geschlossener Halbschranke den Bahnübergang der Bahnstrecke Berlin-Dresden an der Zeithainer Straße in Röderau/Bobersen zu überqueren. Dabei wurde er von einem herannahenden Personenzug erfasst. Durch die Kollision erlitt er schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.



Wer den Unfall beobachtet hat oder weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 zu melden. (SZ)

Mit 2,6 Promille Schlangenlinien gefahren Priestewitz. Polizisten fiel am Sonnabendnachmittag auf der B 101 ein Opel Astra auf, welcher in Schlangenlinien fuhr. Sie hielten ihn an. Der Grund für die Fahrweise wurde schnell offenkundig, denn der Atemalkoholgehalt des 41-jährigen Fahrers betrug 2,6 Promille. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und nahmen den Führerschein des 41-Jährigen in Verwahrung. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Drei Meerschweinchen gestohlen Leutewitz. Unbekannte drangen gewaltsam in zwei Lauben der Gartenanlage „Am Reiter" im Riesaer Ortsteil Leutewitz ein. Aus einer Laube stahlen die Einbrecher drei Meerschweinchen im Wert von 30 Euro, aus der anderen augenscheinlich nichts. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt rund 700 Euro.

