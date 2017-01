Zeugen nach Tankstelleneinbruch gesucht In Altmittweida waren Freitagnacht Einbrecher unterwegs. Wer hat sie gesehen?

© Symbolbild: dpa

Am Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle auf der Chemnitzer Straße ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei flüchteten die Unbekannten anschließend mit einem dunklen Pkw, vermutlich Mercedes der C-Klasse.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0371 3873445 entgegen.

