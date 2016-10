Zeugen nach Raubüberfall gesucht

© Symbolfoto: Fabian Schröder

Am Montagabend wurden am Bischofsweg in Höhe Görlitzer Straße zwei Pakistaner beraubt. Zunächst hatten es die drei Räuber nur auf einen 19-Jährigen abgesehen, der auf einer Bank am Zugang zum Alaunpark saß.

Wie die Polizei mitteilte, hätten die drei Unbekannten unvermittelt auf den jungen Mann eingeschlagen und zu Boden gebracht. Aus dessen Hosentasche zogen sie ein Portmonee.

Ein Landsmann hörte den jungen Pakistaner um Hilfe rufen und eilte herbei. Doch auch den 21-Jährigen attackierten die Räuber. Das Trio entriss ihm eine Tasche und flüchtete in Richtung Königsbrücker Straße.

Beiden Pakistanern wurden etwas Geld und Ausweise gestohlen. Der 19-Jährige erlitt zudem leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Räuber wurden als etwa 180 cm groß und kräftig beschrieben. Alle trugen dunkle Kleidung.

Die Polizei sucht nach den Tätern und bitte um Zeugenhinweise. Wer die Taten beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich zu melden: (0351) 483 22 33. (fsc)

zur Startseite