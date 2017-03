Zeugen nach Brand gesucht Am Morgen des 16. März stand in Kleinwolmsdorf ein Schuppen in Flammen. Bei der Ermittlung setzt die Polizei nun auf Hilfe.

Ein Holzschuppen an einem Dreiseithof stand am 16 März in Kleinwolmsdorf in Flammen. © Rico Löb

Die Polizei sucht Zeugen des Schuppenbrandes in Kleinwolmsdorf. Das Gelass an der Großerkmannsdorfer Straße stand in den frühen Morgenstunden des 16. März in Flammen. Die freiwilligen Wehren aus Arnsdorf, Wallroda, Fischbach, Kleinwolmsdorf und Radeberg waren mit insgesamt 41 Kräften im Einsatz. Sie konnten ein drohendes Übergreifen des Feuers auf die Scheune verhindern, verletzt wurde niemand. Trotzdem sorgte das Feuer für Aufregung. Aus gutem Grund. Im vergangenen Jahr hatte es in der Region immer wieder gebrannt. Und offenbar wurden die Feuer gelegt. Ob es sich dabei um ein und denselben Zündler handelt, konnte die Polizei bis heute nicht klären. Der bis dahin letzte große Brand hatte sich im September in der Arnsdorfer Ortschaft Fischbach ereignet. Dort stand an einem Freitagmorgen plötzlich am Ortsausgang eine Scheune in Flammen, in der unter anderem Landmaschinen, mehrere Strohballen sowie einige Ziegen untergebracht waren. Auch der benachbarte Ortsteil Wallroda fiel dem Zündler immer wieder zum Opfer.

Im Falle des Schuppens in Kleinwolmsdorf sucht die Polizei nun Menschen, die in der Nacht zum 16. März Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die sich in Kleinwolmsdorf an der Großerkmannsdorfer Straße im Bereich des betroffenen Grundstückes aufgehalten haben. Das schließt auch die Straßen Zum Wasserberg, Dittersbacher Straße, Alte Arnsdorfer Straße, Geschwister-Scholl-Straße, Seitenweg, Hauptstraße, Hofehäuser oder Zum Teichhaus ein. (SZ)

Hinweise: Telefon 03581 468100

