Aus dem Gerichtssaal Zeugen-Marathon im Drogenprozess Nach zwei Verhandlungstagen ist noch immer nicht erwiesen, dass zwei Großenhainer Crystal an Minderjährige verkauften.

Die Psychodroge Crystal Meth wird von illegalen Händlern in Tschechien besorgt und an Jugendliche vertickt. Deren Gesundheit ist den Angeklagten offenbar egal. © Symbolfoto/dpa

Es geht zwar nur um minderschwere Drogendelikte im Verfahren vor dem Amtsgericht Riesa. Aber da gut ein Dutzend Zeugen aus der Großenhainer Crystal-Szene geladen sind, bekommt man ein Bild davon, wie tief der Drogensumpf in der Röderstadt ist. Die beiden Angeklagten sind selbst crystalabhängig, haben aber nicht nur konsumiert, sondern den Stoff offenbar auch weiterverkauft. So zumindest stellt es eine Zeugin dar, die im Jahr 2014 gelegentlich auf die Tochter der Angeklagten aufpasste und sich auch sonst ziemlich oft in der Wohnung aufhielt. Die junge Frau war damals noch keine 18 Jahre alt und will von beiden Angeklagten in zwei oder drei Fällen Crystal bekommen haben – meist ohne finanzielle Gegenleistung. Die beiden Angeklagten schweigen dazu – sie machen von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Deshalb ist das Gericht auf zeitaufwendige Befragungen angewiesen, die meist ins Leere laufen.

Spektakuläre Razzia

Zentrum des Großenhainer Drogenhandels war bis vor zwei Jahren die PR-Bar in der Marktgasse. Dort war ein Umschlaglatz eingerichtet. Ein Dealer besorgte größere Mengen Crystal Meth in Tschechien und verkaufte es über Mittelsleute in kleineren Portionen an die Süchtigen. Bei einer spektakulären Razzia wurde der Händler im März 2014 dingfest gemacht und später zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Deshalb überraschte es schon ein wenig, dass der Mann, der im aktuellen Drogenprozess als Zeuge geladen war, völlig ohne Handschellen und Polizeibegleitung im Gerichtssaal auftauchte. Nein, er habe von der Zeithainer Vollzugsanstalt quasi Ausgang bekommen, gab der Dealer zur Auskunft. Da er selbst und auch andere Zeugen Anfang Dezember nicht wirklich zur Aufhellung des Falles beitrugen (die SZ berichtete), wurde ein zweiter Verhandlungstermin anberaumt. In der vergangenen Woche wurde der Befragungs-Marathon fortgesetzt. Besonders gesprächig zeigte sich ein Großenhainer, der wegen verschiedener Delikte ebenfalls im Zeithainer Knast einsitzt. Allerdings weckt er, wie schon einige andere zuvor, Zweifel an den Aussagen der Hauptbelastungszeugin. Er stellt die junge Frau als geltungsbedürftig und nicht eben der Wahrheit verpflichtet dar.

Da sich auch Widersprüche zwischen den polizeilichen Vernehmungen und den Aussagen der Zeugin vor Gericht auftun, beraumte Richter Alexander Keller nun einen dritten Verhandlungstermin für den 5. Januar an.

Drogensumpf trockenlegen

Richter Keller hatte bereits die Prozesse gegen andere Großenhainer Drogendealer geleitet, so etwa gegen die zwei Bardamen aus der Marktgasse, und dort auch entsprechende Urteile gesprochen. Er scheint entschlossen, den Großenhainer Drogensumpf trockenzulegen. Im Falle der möglichen Kleindealer vom Radeburger Platz ist die Beweislage allerdings bisher ziemlich dünn und der Ausgang des Verfahrens weitgehend offen.

