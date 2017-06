Zeugen machen Kehrtwende Auf einem Festival wurde ein Besucher von einem Wachmann schwer verletzt. Offenbar stand nun aber der falsche vor Gericht.

Ein junger Mann aus Dresden, der auf einem Open-Air-Festival in Seifersdorf bei Dippoldiswalde am 5. Juni vergangenen Jahres als Sicherheitsdienst eingesetzt war, soll einen Besucher angegriffen haben. Dieser hatte dabei schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitten und kämpft bis heute mit den Folgen. Unmittelbar nach der Tat waren sich die Zeugen noch sicher. Sie alle hatten bei der Polizei den Angeklagten als Täter erkannt.

Zum Prozessauftakt Mitte Mai am Amtsgericht in Dippoldiswalde überraschte der Angeklagte aber mit der Aussage, zur Tatzeit, gegen zwei Uhr morgens, nicht mehr vor Ort gewesen zu sein. Noch vor Mitternacht sei er nach Hause gefahren. Wer aber war dann der Täter? Zeugen hatten gesehen, wie der Geschädigte von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten worden war. Das Opfer selbst konnte zur Aufklärung nichts beitragen. Der Mann erinnert sich nicht an den Vorfall. Er wusste nur noch, dass es gegen Ende der Veranstaltung Ärger auf dem Festplatz gegeben hatte. „Ich wollte wissen, was da los ist und bin hingegangen.“ Ab da habe er keine Erinnerungen mehr.

Die Befragung weiterer Zeugen blieb ergebnislos. Am Ende der Beweisaufnahme blieben erhebliche Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten. Für den bisher unbescholtenen Systemelektroniker bedeutete das Freispruch. Richterin Daniela Höllrich-Wirth war zwar überzeugt davon, dass der Übergriff so stattgefunden hatte, nur blieb unklar, wer zugeschlagen hatte.

