Zeugen für Unfallflucht gesucht Ein riskantes Überholmanöver war dem Unfall am Real-Markt in Heidenau vorausgegangen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitagabend auf der Hauptstraße in Höhe des Real-Marktes in Heidenau. Ein 56-Jähriger fuhr kurz vor 20 Uhr mit einem weißen Volvo C 30 auf der Hauptstraße in Richtung Dresden und wollte nach links in den Meuschaer Weg abbiegen. Etwa zu Beginn der Linksabbiegespur kam ihm sehr schnell ein dunkler Pkw zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen. Der Entgegenkommende überholte seinerseits zwei Fahrzeuge, die nebeneinander in Richtung Pirna fuhren. In der Folge stieß der dunkle Pkw mit seinem Außenspiegel gegen den Volvo. An diesem entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro am Spiegel sowie an der Fahrerseite. Der dunkle Pkw fuhr ohne anzuhalten davon. Sein Außenspiegel blieb an der Unfallstelle zurück.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem dunklen Pkw oder dessen Fahrer machen können. Insbesondere die Fahrer der beiden Fahrzeuge, die überholt wurden, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pirna oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden. (szo)

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 6 weiter Radfahrer bei Unfall verletzt Döhlen. Am Dienstagnachmittag ist ein Radfahrer (39) bei einem Verkehrsunfall auf der Deubener Straße in Freital-Döhlen leicht verletzt worden. Ein Seat (Fahrer 72) wollte auf der Deubener Straße unweit der Goethestraße vom Fahrbahnrand losfahren. Dabei übersah er den Radler und stieß mit ihm zusammen. Der 39-Jährige prallte daraufhin gegen einen parkenden Skoda und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Diebe im Einfamilienhaus Wurgwitz. An der Rudolf-Breitscheid-Straße in Freital-Wurgwitz zerschlugen Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag eine Türglasscheibe und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten verschiedene Räume und die Einrichtung und stahlen etwas Bargeld. Abschließende Angaben zum Diebesgut sowie zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Einbruch in Agrargenossenschaft Ruppendorf. In die Agargenossenschaft in Ruppendorf ist eingebrochen worden. In der Nacht zum Dienstag begaben sich Unbekannte auf den Wirtschaftshof am Hofweg. Sie verschafften sich zunächst Zugang zu einem Gebäude und brachen eine Bürotür auf. Nach einer ersten Einschätzung wurden nur rund 30 Euro Bargeld gestohlen. Zudem hatten sie offenbar ein Vorhängeschloss von einem Einfahrttor zum Gelände entfernt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 300 Euro. Zeugen, welche in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Wirtschaftshofes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier in Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. Planenschlitzer wurden offenbar gestört Wilsdruff. In der Nacht zum Dienstag waren auf der Autobahnraststätte Dresdner Tor Planenschlitzer am Werk. An einem polnischen Sattelzug hatten Unbekannte die Plane an mehreren Stellen zerschnitten, anschließend zehn Reifen von der Ladefläche genommen und diese hinter dem Lkw zum Abtransport bereit gelegt. Offenbar sind die Täter gestört worden, denn die Reifen lagen am Morgen noch dort. Polizeibeamte stellten auf der Rastanlage drei weitere Sattelzüge fest, bei denen die Planen aufgeschnitten wurden. Gestohlen wurde von diesen jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf mindestens 1000 Euro. Im Kreisverkehr kollidiert Neustadt.Etwa 4000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Neustadt entstanden. Eine 26-jährige Opel-Fahrerin kam auf der S156 aus Richtung Bischofswerda. Im Kreisverkehr an der Andreas-Schubert-Straße/Bischofswerdaer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota (Fahrerin 66). Beide Frauen blieben unverletzt. Zusammenstoß mit Reh Rathewalde.Nicht überlebt hat ein Reh am Dienstagmorgen den Zusammenstoß mit einem Auto bei Rathewalde. Die Fahrerin (51) eines Citroen kam mit ihrem Auto von Lohmen, als plötzlich ein Reh auf die Straße und gegen den Wagen lief. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Auto der Frau entstand Schaden von rund 1000 Euro.

