Zeugen entkräften Vorwurf Eine Frau stand vor Gericht, weil sie mit der Gerte auf ein Pferd eingeschlagen haben soll. Das wollte sie nicht so stehenlassen.

Über eine Viertelstunde lang soll Ilka H. am 6. Juli vergangenen Jahres ein Pferd mit der Peitsche traktiert haben. Davon, so wurde behauptet, hatte das Tier auch eine Verletzung davon getragen. Eine anonyme E-Mail, in der diese Vorgänge zu lesen waren, führte zur Anzeige und dazu, dass ein Bußgeld gegen die zierliche Reitlehrerin verhängt worden war. Dagegen hatte sie Widerspruch eingelegt.

Vor dem Amtsgericht in Pirna sagten nun zwei Zeuginnen dazu aus. Eine der beiden jungen Frauen konnte aber nur Auskunft über die Arbeitsweise der Beschuldigten geben. Sie versicherte, dass Ilka H. immer bestimmt, aber ruhig mit den Tieren umgegangen war. Zu dem angeblichen Vorfall, der sich auf der Anlage des Jessener Reitvereins ereignet haben soll, konnte sie nichts sagen, nur, dass wohl Eifersüchteleien zu der falschen Beschuldigung geführt hatten.

Die zweite Zeugin berichtete, dass es mit dem betreffenden Pferd immer wieder Probleme gab. Auch am vermeintlichen Tattag, so sagte sie, hatte das Tier, das im Reitschulbetrieb eingesetzt wurde, ein Kind abgeworfen. „Als Ilka mit ihren Reitschülern von der Tour zurück kam, ging sie mit dem Pferd noch einmal in die Reithalle“, erzählte die Zeugin. Dort, so sagte sie weiter, habe ihn die Reitlehrerin noch ein wenig gearbeitet, allerdings ohne Gerte. Generell, so sagte sie, sei Ilka H. lieber ohne dieses Hilfsmittel geritten.

Darüber, wie es zu der Verletzung bei dem Pferd kam, konnte die junge Frau nur spekulieren. Sie erklärte, dass das durchaus auch auf der Weide passiert sein konnte. Dort war es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Keilereien unter den Tieren gekommen. Auch der damals hinzugezogene Amtstierarzt konnte diese Möglichkeit nicht ausschließen. Zudem hatte er feststellen können, dass das Tier gelassen und entspannt auf Ilka H. reagierte.

Da die Verhandlung gezeigt hatte, dass es keinerlei Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der Angeklagten gab, wurde sie freigesprochen.

