Zeugen eines Angriffs gesucht Am Bautzener Kornmarkt-Center wurde ein Mann niedergeschlagen. Bei der Aufklärung des Falls setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Kornmarkt-Center in Bautzen wurde ein Mann niedergeschlagen. © Uwe Soeder

Zu einem Vorfall am Bautzener Kornmarkt-Center werden dringend Zeugen gesucht. Dabei wurde am Montag am Ausgang zur Inneren Lauenstraße ein Mann niedergeschlagen. Der Angriff ereignete sich gegen 17 Uhr. Dem Vorfall ging eine Schlägerei voraus. Vor dem Eingang des Centers traten zwei Jugendliche auf einen dritten Jugendlichen ein, der am Boden lag.

Als ein Mann dazwischenging, ließen die Schläger von ihrem Opfer ab. Alle drei liefen zunächst davon. Ebenso ein Mädchen, das in der Nähe stand. Einer der Täter kam jedoch zurück und schlug den Mann nieder. Dabei verletzte er diesen im Gesicht. Anschließend rannte er weg.

Bei den beiden Tätern handelt es sich um 14- bis 15 Jährige deutsche Jugendliche. Wer kennt die beiden? Wer hat den Vorfall und die Schlägerei zuvor beobachtet und kann Angaben dazu machen? (SZ)

Hinweise zu diesem Vorfall bitte an folgende

Telefonnummer: 03591 49505024.

zur Startseite