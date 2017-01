Zeugen einer Schlägerei gesucht Die Bundespolizei versucht noch immer, eine Schlägerei in einer S-Bahn von Pirna nach Dresden am 1. Weihnachtstag aufzuklären.

In der S-Bahn von Pirna nach Dresden haben sich am 1. Weihnachtsfeiertag mehrere Menschen geprügelt. Ein Mann wurde dabei verletzt. Die Männer, die auf ihn eingeschlagen haben, sucht die Bundespolizei noch immer. Sie ruft erneut Zeugen auf, sich zu melden.

In der Zeit zwischen 16:48 und 16:53 Uhr war ein 33-Jähriger am Haltepunkt Dresden-Dobritz in die S-Bahn 31750 eingestiegen, meldete die Bundespolizei am Freitag. Im Zug war auch „eine Gruppe von vier südländisch aussehenden Personen“, hieß es in der Mitteilung. Die Vier waren in Dresden-Zschachwitz eingestiegen und setzten sich in die untere Ebene des Doppelstockwagens.

Dann ging der 33-jährige Deutsche an der Gruppe vorbei und sagte nach Erkenntnissen der Polizei etwas, das die anderen irritierte oder ihnen missfiel, genauere Informationen wurden nicht mitgeteilt. Während der Deutsche weiterging, eilten ihm drei der vier Personen hinterher.

Im Übergang zum nächsten Waggon holten sie den gebürtigen Großröhrsdorfer ein und traktierten ihn nach Polizeiangaben sofort mit Schlägen und Tritten. Beim nächsten Halt in Dresden-Reick stiegen die Angreifer aus. Im Dresdner Hauptbahnhof meldete sich der Angegriffene bei der Bundespolizei und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Er wurde mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht.

Das Videomaterial der S-Bahn zeigte nach Polizeiangaben, dass andere Reisende in die Schlägerei eingriffen und sie beendeten. Nun sucht die Bundespolizei nach diesen Zeugen. Hinweise erbittet die Inspektion Dresden telefonisch unter 0351 815020. (szo)

