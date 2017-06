Zeugen belasten Hauptangeklagten Im Prozess um gewalttätige Angriffe auf Ausländer bei einem Dorffest in Polenz wurde eine Polizistin belastet.

Neue hässliche Details im Prozess rund um das Sonnenwendfest des Schalmeienorchesters Polenz. Am Mittwoch wurde eine Polizistin von Zeugen in dem Mordprozess am Landgericht Dresden belastet. Ein Musiker des Orchesters berichtete, dass einer der Angeklagten im Festzelt zur Bühne gekommen sei, dort den Hitlergruß gezeigt und „Sieg Heil“ oder „Heil Hitler“ gerufen habe. Dann sei er zu seiner Gruppe gegangen – etwa zehn bis 15 Leute, zu denen auch einige Polenzer gehörten. Keiner habe sich durch den Nazi-Gruß gestört gefühlt. Täter sei Sebastian K. gewesen, der Hauptangeklagte. Er soll an jenem Abend Mitte Juni 2016 allein zwei Bulgaren niedergeschlagen haben. Einem habe er mehrfach mit einem Bierkrug auf den Kopf geschlagen, als der schon am Boden lag, weshalb ihm versuchter Mord vorgeworfen wird. Gemeinsam mit den beiden Mitangeklagten (24, 38) habe K. später einen Deutschen aus Neustadt, den sie irrtümlich für einen Rumänen hielten, verhöhnt und zusammengeschlagen.

Zeuge Uwe W., als Chef des Orchesters Veranstalter des Dorffestes war, sagte, er habe gleich nach dem Konzert einer Polizistin von dem Hitlergruß berichtet und gesagt, er habe ein „schlechtes Gefühl“ für den Abend, was diese Gruppe anginge. Die Beamtin habe ihm daher die Telefonnummer des Sebnitzer Reviers gegeben. Mehr nicht. Der Vorsitzende Richter Herbert Pröls war verwundert, dass offenbar kein Verfahren gegen K. eingeleitet wurde. „Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ist eine Straftat. Die muss verfolgt werden.“ Die Staatsanwaltschaft wird nun prüfen, gegen die Beamtin wegen Strafvereitelung im Amt zu ermitteln.

Uwe W. und andere Zeugen berichteten, dass K. wie er wie von Sinnen auf den Neustädter eingeschlagen habe. „Ich sagte, ,hört auf, der liegt schon am Boden‘“, so W. – da hätten die Männer entgegnet: „Wenn Merkel dieses Volk reinholt, müssen wir es eben ‚rausprügeln!“ W. war recht emotional in seiner stundenlangen Vernehmung. Er sagte, es sei zum ersten Mal zu Gewalt bei der traditionellen Sonnenwendfeier gekommen. Der Prozess wird fortgesetzt.

