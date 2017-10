Zeugen belasten beide S-Bahn-Schubser

Die Aussagen der mutmaßlichen S-Bahn-Schubser stehen im Widerspruch zu Ermittlungsergebnissen und Beobachtungen von Augenzeugen. Das wurde am Abend des zweiten Prozesstages gegen die beiden 24 und 27 Jahre alten Asylbewerber am Landgericht Dresden deutlich – bis 20 Uhr dauerte die Sitzung. Eine Frau hatte am 17. März gegen 4.45 Uhr am Haltepunkt Zschachwitz die Auseinandersetzung der beiden Angeklagten mit einem 41-jährigen Mann beobachtet. Sie sagte, sie habe zunächst geglaubt, der Mann auf den Gleisen sei tot. Als sie später in einer S-Bahn Richtung Innenstadt saß, seien auch die Angeklagten zugestiegen. Aufgrund dieser Erlebnisse würde die Frau heute nicht mehr mit der S-Bahn zu ihrer Arbeitsstelle fahren, berichtete sie.

Den Angeklagten wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie haben zuvor stundenlang zur Sache ausgesagt – aber mehr Verwirrung gestiftet als zur Aufklärung beigetragen (die SZ berichtete). Der Prozess wird fortgesetzt. (SZ/lex)

