Zeuge verhindert Ladendiebstahl

Zittau. Am Mittwochnachmittag stellten Beamte des örtlichen Reviers mehrere Aufkleber mit arabischen Schriftzügen an Straßenlaternen am Heinrich-Heine-Platz fest. Übersetzt bedeutet die arabische Aufschrift sinngemäß „Kehrt in die Heimat zurück! Sie braucht euch!“. Das Dezernat Staatsschutz wird den Fall untersuchen.

Weißwasser. Am Donnerstagabend hat eine Streife des Polizeireviers Weißwasser in der Glasbläserstadt an der Bautzener Straße eine deutsche Frau aufgegriffen und ins Gefägnis gebracht. Bei der Kontrolle ihrer Personalien fiel auf, dass bereits ein Vollstreckungshaftbefehl gegen die 25-Jährige bestand. Da die Betroffene die gerichtlich verhängte Geldstrafe von rund 400 Euro auch vor Ort nicht begleichen konnte, brachten die Beamten die junge Frau in eine Justizvollzugsanstalt, wo sie für den Rest des Monats eine Freiheitsstrafe ableisten wird.

Diebe waren über Nacht am Werk

Löbau. In der Nacht zu Freitag waren Diebe vermehrt im Stadtgebiet am Werk. An der Ahornallee brachen sie in einen geparkten Kleintransporter ein. Von der Ladefläche verschwanden diverse Baumaschinen im Wert von rund 1500 Euro. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Am Birkenweg und der Goethestraße stahlen Unbekannte von einem Ford S-Max sowie einem Hyundai alle Räder samt den Felgen. Diese hatten sie zuvor demontiert und die Fahrzeuge unsanft abgestellt. Den Wert der Kompletträder bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 2.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro.

In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.