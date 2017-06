Zeuge mit Todesangst Eigentlich soll der ehemalige Wirt der Hasenschänke gegen einen mutmaßlichen Dealer aussagen. Doch es kommt anders.

Mindestens ein Kilogramm Marihuana soll der Gröditzer beim Eigentümer der mittlerweile abgebrannten Hasenschänke ein- und weiterverkauft haben. Dafür muss sich der junge Mann derzeit vor dem Amtsgericht in Riesa verantworten (wir berichteten).

Doch wirklich handfeste Beweise hat das Verfahren bisher nicht ergeben, das räumt auch der Vorsitzende Richter Alexander Keller ein. Zwar lassen Aufzeichnungen des Hasenschänke-Eigentümers Sebastian F.* darauf schließen, dass er Kunde war; zwar nennt ein anonymer Brief den 28-Jährigen als einen der vielen regelmäßigen Besucher bei F.; zwar fand die Kriminalpolizei bei einer Wohnungsdurchsuchung im Wandschrank des Mannes 1 500 Euro in szenetypischer Stückelung.

Aber von größeren Drogenmengen oder typischen Dealerwerkzeugen keine Spur. Und auch Sebastian F. will sich nicht erinnern können, jemals etwas an den Angeklagten verkauft zu haben.

Ob die Beweise letztendlich für eine Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels ausreichen werden, hängt also vor allem vom ehemaligen Wirt der Hasenschänke ab. Der hatte nach seiner Verhaftung im August 2015 eingeräumt, Crystal und Marihuana auf dem Gelände rund um das Gasthaus versteckt zu haben – und auch seine Komplizen und Kunden belastet. Nachdem er zum Verhandlungsauftakt nicht erschienen war, sollte der 26-Jährige nun eigentlich von der Polizei vorgeführt werden. Es wäre die letzte Zeugenaussage, danach dürfte ein Urteil fallen.

Vernehmung per Video

Doch soweit kommt es nicht. Stattdessen erklärt Richter Alexander Keller, der Zeuge sei zurzeit nicht vernehmungsfähig. Noch am Abend nach dem Prozessauftakt seien in seiner Wohnung zwei Männer aufgetaucht und hätten ihn „massiv verletzt“. Der Zeuge leide einem ärztlichen Attest zufolge unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung und „pathologischen Todesängsten“. Eine Vernehmung im Amtsgericht Riesa komme deshalb schon aus ärztlicher Sicht nicht infrage. Aussagen soll der Zeuge allerdings trotzdem – per Videokonferenz. Dabei wird der Zeuge über eine verschlüsselte Verbindung zugeschaltet und dann per Kamera vom Schöffengericht befragt. Dieses Verfahren ist aus technischen Gründen nicht in Riesa möglich, weshalb der Prozess am Landgericht in Dresden fortgesetzt werden soll.

Selbst dort kommen solche Videoschalten nur in Ausnahmefällen zur Anwendung, erklärt Pressesprecher Thomas Ziegler. Beispielsweise, wenn Kinder aussagen sollen oder aber das Erscheinen vor Gericht wegen einer zu großen räumlichen Distanz oder gesundheitlicher Probleme nicht möglich ist. Genau diese Bedingung ist nach Alexander Kellers Ansicht im Riesaer Fall gegeben. Eine Aussage in Riesa zu erzwingen, könne sich negativ auf die Gesundheit des Zeugen auswirken.

Dass der Angriff auf den Zeugen mit dem laufenden Prozess zu tun hat, glaubt auch das Opfer nach Angaben des Richters nicht. Wohl aber, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Schlägern und seinen früheren Aussagen bestehe. Die hatten unter anderem dazu beigetragen, dass der Zeuge mit einer Bewährungsstrafe davonkam – und Sebastian F. zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, wird nun die Polizei ermitteln müssen.

Der Prozess soll am 16. Juni in Dresden fortgesetzt werden. Ein Geständnis haben der Angeklagte und sein Anwalt auch am zweiten Verhandlungstag ausgeschlossen. Der Gröditzer schweigt zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Auch deshalb wird es ohne die Zeugenaussage des früheren Wirts nicht gehen.

*Name geändert

