Zeuge hält Einbrecher fest

Einbruch verhindert Bautzen. Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zu Freitag in Bautzen einen Einbruch verhindert. Er bemerkte am Gesundbrunnenring zwei Männer, die versuchten, ein Tor zu einem Firmengelände aufzubrechen. Der 31-Jährige hielt einen der Täter fest und alarmierte die Polizei, der zweite Unbekannte entkam. Eine Streife nahm den 24-jährigen Polen vorläufig fest. Nach dem Mittäter wird gefahndet.

Werkzeug gestohlen Wartha. In der Nacht zu Donnerstag haben Einbrecher in Wartha bei Königswartha hohen Schaden angerichtet. Sie drangen in die Werkhalle einer Firma an der Bautzener Straße ein, durchsuchten diverse Schränke und entwendeten elektrische Geräte sowie Werkzeug im Gesamtwert von 15 000 Euro. Außerdem brachen sie drei Container auf, die sich auf dem Firmengelände befanden. Der Sachschaden belief sich in Summe auf etwa 300 Euro.

Angetrunken und mit Messer erwischt Bautzen. Angetrunken fuhr ein Mann in der Nacht zu Freitag mit einem Suzuki durch Bautzen. An der Muskauer Straße geriet er in eine Polizeikontrolle. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des 27-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,66 Promille. Der Mann hatte damit gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen. Zudem war er im Besitz eines in Deutschland verbotenen Messers. Die Polizisten untersagten dem Bautzener die Weiterfahrt und stellten das Butterflymesser sicher. Auf den Betroffenen werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte zukommen.

E-Bike mitgenommen Kamenz. Ein E-Bike verschwand in der Nacht zu Donnerstag aus dem verschlossenen Keller eines Hauses an der Elstraer Straße in Kamenz. Nach dem schwarzen Bike der Marke Winora im Wert von etwa 1 900 Euro wird gefahndet.

Gestohlenen Mercedes sichergestellt Weißenberg. Autodiebe haben am Freitag auf der A 4 bei Weißenberg einen Mercedes GLE 350 an auffälliger Stelle abgestellt. Der in Frankfurt zugelassene SUV versperrte eine Lkw-Parkfläche. Das machte eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen am Mittag aufmerksam. Die Zivilfahnder überprüften das Kennzeichen des Wagens. Dabei kam ans Tageslicht, dass der Mercedes am Mittwoch in Frankfurt am Main gestohlen gemeldet worden war. Von einem Fahrer fehlte jede Spur. Die Fahnder stellten den Pkw sicher und informierten den Eigentümer. Die hessische Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort.

Unfall beim Fahrspurwechsel Salzenforst. Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der A 4 zwischen der Raststätte Oberlausitz und Salzenforst ereignet. Eine 54-Jährige war mit ihrem VW Passat auf der linken Fahrspur in Richtung Görlitz unterwegs. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen kollidierte sie mit einem dort fahrenden Laster. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Kellereinbruch im Mehrfamilienhaus Bautzen. Diebe sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus an der Bautzener Kesselstraße eingedrungen. Im Keller brachen die Täter vier Abteile auf. Entwendet wurden unter anderem Werkzeuge und Getränke im Gesamtwert von zirka 900 Euro. Der Sachschaden belief sich auf etwa 100 Euro.

Betrunken unterwegs Kamenz. Eine Streife hat Donnerstagvormittag an der Pulsnitzer Straße in Kamenz einen Mercedes-Fahrers kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 44-Jährigen. Ein Test ergab 1,34 Promille. Den Führerschein des Mannes nahmen die Polizisten nach einer Blutentnahme in Verwahrung.

Geländer und Treppe beschädigt Obergurig. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagmittag an der Gaststätte „Alte Wassermühle“ in Obergurig ereignet hat. Ein Auto prallte gegen ein Geländer vor der Gaststätte an der Schulstraße und beschädigte es. Auch eine Treppe und eine Sitzfläche aus Glas wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Verursacher flüchtete. Sachschaden: rund 2 000 Euro. Hinweise: 03591 3670