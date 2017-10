Zeuge findet gestohlenes Motorrad Unbekannte Diebe haben die aus einer Garage in Reichenbach entwendete Honda am Straßenrand stehen lassen.

Ein in Reichenbach gestohlenes Motorrad konnte dank eines aufmerksamen Zeugen wiedergefunden werden. (Symbolfoto) © Max von Jutrczenka/dpa

Reichenbach. Am Mittwochabend haben Unbekannte in der Dorfstraße eine Garage aufgebrochen und aus dieser einen Rasenmäher, ein Notstromaggregat sowie ein Motorrad gestohlen. Das Diebesgut hatte laut Eigentümer einen Wert von 3 900 Euro, der Schaden hat sich jedoch verringert: Denn die entwendete Honda konnte dem Besitzer bereits wieder übergeben werden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ mitteilte, fand ein Zeuge das Motorrad unweit vom Tatort am Straßenrand. Warum die Diebe es dort stehenließen, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben. (szo)

