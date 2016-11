Zeuge bemerkt Einbrecher in der Kegelbahn

Horka. In der Nacht zu Donnerstag hat ein Zeuge beobachtet, wie zwei Polen in eine Kegelbahn am Biehainer Weg einbrachen. Er alarmierte die Polizei. Die kam sofort zum Tatort und stellte die beiden Männer, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt. Der eine Tatverdächtige ist 31, der andere 41 Jahre alt.

Der Sachschaden beträgt 300 Euro. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei bedankt sich bei dem Zeugen für sein schnelles Handeln. (szo)

