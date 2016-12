Zettel-Wirtschaft Mittelsachsens Firmen fehlt die Innovationskraft, meint die SPD. Ein Konzept soll das ändern – es wäre das achte.

n der Produktion des Lampenherstellers Narva in Brand-Erbisdorf liefen 2014 Leuchtstoffröhren über ein Band und wurden von einem Mitarbeiter kontrolliert. Das Unternehmen streicht zwei Drittel der Stellen. © Archiv/dpa

Allein in diesem Jahr gab es zur Lage der mittelsächsischen Wirtschaft einige negative Schlagzeilen: Stemke schließt sein Werk in Döbeln und startet den großen Ausverkauf, die Narva Lichtquellen GmbH + Co. KG in Brand-Erbisdorf streicht 250 von 370 Jobs – und die Insolvenz der Gellertstadt-Bäckerei konnte nur gerade noch so abgewendet werden. Es droht das nächste Ungemach: Die LubriGlass GmbH wird Großschirma verlassen. Dabei ist sie ein gutes Beispiel dafür, welches Potenzial an Innovationskraft die Technische Universität Bergakademie Freiberg, aber auch die Hochschule Mittweida, bieten.

„LubriGlass ist eine Ausgründung der TU. Das junge Unternehmen hat sich vor fünf Jahren in Großschirma angesiedelt und ist stetig gewachsen. Nun möchte es expandieren. Aber die Stadt hat es schlichtweg nicht hinbekommen, eine geeignete Immobilie zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise bei der Suche zu helfen“, sagt Heiko Hessenkemper. Der 60-Jährige ist seit 1995 Professor für Glas- und Emailtechnik an der TU. Als solcher habe er die Entwicklung des Unternehmens unterstützt und begleitet. „Nun wird LubriGlass seinen Standort in den Erzgebirgskreis verlagern. Die Anträge laufen. Mittelsachsen gehen damit Einnahmen verloren.“ Auf diesen Missstand machte er in seiner Eigenschaft als AfD-Kreisrat in der jüngsten Kreistagssitzung aufmerksam.

Zu 90 Prozent kleine Firmen

Tut die mittelsächsische Verwaltung also zu wenig für die regionale Wirtschaft? Bremst sie diese eventuell sogar aus? Dieses Thema hat am Mittwochabend für rege Diskussionen gesorgt. Anlass ist ein Antrag der SPD/Grüne-Kreistagsfraktion gewesen. Der Titel: „Erarbeitung eines Wirtschaftsentwicklungskonzeptes für Mittelsachsen – unseren Landkreis für Unternehmen attraktiver machen.“ Vorgestellt hat ihn die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz. „Unsere Region ist von klein- und mittelständischen Unternehmen geprägt.

Doch fast 90 Prozent dieser Unternehmen haben maximal neun Mitarbeiter“, erklärt sie den Ist-Zustand. Eines der Kernprobleme ist aus Sicht der Fraktion, dass diese Unternehmen seit über 15 Jahren nicht wachsen würden. „Und sie haben aufgrund ihrer Größe auch keine Forschungsabteilungen und bringen daher selten Produkt- und Verfahrensinnovationen auf den Markt“, so Simone Raatz. Genau dies sei allerdings wichtig, um im Wettbewerb der Regionen bestehen zu können. Damit dies besser gelingt, habe die Fraktion diesen Antrag eingebracht, erklärt sie. „Dafür brauchen wir ein schlüssiges und zeitgemäßes Wirtschaftsentwicklungskonzept mit strategischen Zielen der Wirtschaftsförderung“, so Simone Raatz.

Sie verwundere es, „wie wenig die Kompetenzen der Hochschulen in den bisherigen Konzepten Berücksichtigung gefunden haben“. Der Wissenstransfer zwischen Uni und Unternehmen müsse noch besser vorangetrieben werden. „Unter dem Dach eines Gründer- und Innovationszentrums für ganz Mittelsachsen kann darüber hinaus eine zentrale Anlaufstelle für Gründer geschaffen werden.“

Simone Raatz und ihre Fraktionskollegen vermissen ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal des Landkreises. „Bisherige Konzepte haben den Gedanken der Technologieregion Mittelsachsen aufgegriffen“, sagt sie. Für den ersten Beigeordneten Lothar Beier gibt es ein solches Alleinstellungsmerkmal bereits: Nachhaltigkeit. „Und zwar in allen Bereichen – Ökonomie, Ökologie und Soziales“, sagt er. Das Ziel der Wirtschaftsförderung ist aus seiner Sicht „der Erhalt und weitere Ausbau der heimischen Wirtschaft“. Er verweist auf die sieben verschiedenen Arbeitsgrundlagen: Demografiekonzept, Kulturlandschaftskonzept, Marketingkonzept Wirtschaftsregion Mittelsachsen, Wirtschaftsregion der Nachhaltigkeit Mittelsachsen 2020, Regionales Zukunftskonzept Land(auf)schwung, Handlungskonzept Fachkräfteallianz und das Leitbild des Landkreises.

Dass es diese Vielzahl an Konzepten gibt, findet die SPD/Grüne-Fraktion durchaus lobenswert. „Allerdings müssen sie miteinander in Verbindung gebracht und daraus eine wirkliche Wirtschaftsentwicklungsstrategie für den Landkreis abgeleitet werden“, so Simone Raatz. Ihr Döbelner Parteikollege Axel Buschmann sagt: „Wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle. Das wäre für die Verwaltung und die Unternehmen effektiver.“ Kurt Härtel (FDP) meint: „Wirtschaftsförderung in der Region kann nur funktionieren, wenn die Großen mitspielen. Es liegt in der Hand vom Bund.“ Am Ende haben sich die Räte darauf geeinigt, den Landrat zu beauftragen, auf der Basis der vorhandenen Wirtschaftsförderungskonzepte die Arbeit fortzusetzen und weitere Ziele sowie konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Der Kreistag soll jährlich über die Fortschritte informiert werden.

