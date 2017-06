Zerstreuter Autofahrer zerstört Zapfsäule in Weißwasser 49-jähriger VW-Fahrer sorgt an Tankstelle für 5 500 Euro Schaden.

Was ist denn hier passiert? Offenbar stellte diese Frage seit Montagabend einfach zu viele Autofahrer, denn Tankstellenbetreiber und Mitarbeiter formulierten diese Bitte. © Joachim Rehle

Weißwasser. Für einen Sachschaden in Höhe von rund 5 500 Euro hat am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, ein 49-Jähriger an einer Tankstelle auf der Berliner Straße in Weißwasser gesorgt. Der Mann wollte seinen VW Touran auftanken. Als er jedoch bemerkte, dass die Tanksäule nicht in Betrieb war, fuhr er weiter. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag auf Nachfrage.

Offenbar hatte der Mann vergessen, dass die Zapfpistole noch im Tank seines Autos steckte. Letztlich riss er mit dem anfahrenden Auto die Zapfsäule aus der Verankerung. Als der VW-Fahrer bemerkte, was er angerichtet hatte, hielt er an.

zur Startseite