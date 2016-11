Zerstörungswut macht fassungslos Ins Vereinshaus Dörschnitz wurde eingebrochen. Vereinschef Uwe Moses geht vor allem der ideelle Schaden an die Nieren.

Aufgehebelt und zerstört. Nahezu alle Türen im Vereinshaus Dörschnitz wurden von Einbrechern beschädigt. Die suchten offenbar nach Geld. Vereinschef Uwe Moses ist fassungslos. © Claudia Hübschmann

Es liegt mitten im Ort und doch irgendwie abgelegen - das Vereinshaus in Dörschnitz. Gegenüber sind der Friedhof und die Kirche, die nächsten Wohnhäuser sind ein Stück weg. Dies nutzten jetzt bisher unbekannt Täter aus, um in das Vereinsheim, das vom Volkschor „Eintracht“ genutzt wird, bei Nacht und Nebel einzubrechen. Wann genau der Einbruch geschah, ist unklar. Bemerkt wurde er am Mittwochmittag. Zuvor hatte zuletzt am Montagabend jemand das Haus betreten.

Der Einbruch wurde zufällig entdeckt, weil in dem Haus am Mittwoch eine Überprüfung der Feuerlöscher stattfand, sagt Vereinschef Uwe Moses. Der oder die Täter sind aller Wahrscheinlichkeit nach durch ein Toilettenfenster in das Haus eingedrungen, haben sich durch das kleine Fenster hindurchgezwängt. Verlassen haben sie das Vereinshaus durch ein anderes, größeres Fenster.

„Der oder die Täter kannten sich offenbar sehr gut aus oder hatten sehr viel Zeit oder beides“, sagt Uwe Moses. Alle Schränke seien geöffnet worden. Dabei wurden auch Schlüssel benutzt, die an einem sicheren Ort versteckt waren. Den kennen nur wenige Leute. Auffällig ist, dass kaum etwas gestohlen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt lediglich ein Beamer. Das rund fünf Jahre alte Gerät ist höchstens 200 Euro wert. Für Moses steht fest: „Die haben nach Geld gesucht, doch da werden sie bei uns nicht fündig.“ Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei dem Einbruch um Beschaffungskriminalität handelte. Die Täter brauchten offenbar Geld, um sich Drogen zu kaufen. Davon ist auch der Vereinschef überzeugt: „Der Einbruch hat mit dem Drogenmilieu zu tun.“ Es wurde erheblicher Sachschaden angerichtet. Fast alle Türen sind zerstört, wurden offenbar mit einem Werkzeug aufgehebelt. „Diese Zerstörungswut macht mich fassungslos. Am Ende bezahlen wir das alle“, sagt Uwe Moses, der auch Bauhofchef in der Stadt Lommatzsch ist. Wie hoch genau der Sachschaden ist, kann noch nicht genau gesagt werden. Er dürfte wohl zwischen 3 000 und 5 000 Euro liegen. Derzeit holt die Stadt Angebote von Tischlereien ein.

Viel schlimmer ist für Moses der ideelle Schaden. „Was mich am meisten beschäftigt, ist die moralische Flanke, das ungute Gefühl, dass Fremde hier eingedrungen sind, in unseren Sachen rumgewühlt haben“, sagt er. Und ist dennoch froh, dass nicht noch mehr zerstört wurde. So lagen beispielsweise die Tische voller Dekoration, die für das Weihnachtssingen am Wochenende in Barmenitz angefertigt wurde. Diese Gegenstände blieben unversehrt. „Da können wir den Tätern ja fast noch dankbar sein“, sagt Uwe Moses. Er ist optimistisch, dass die Einbrecher ermittelt werden können. Die Kriminalpolizei hat jedenfalls akribisch Spuren gesichert. Davon haben der oder die Täter offenbar reichlich hinterlassen. So fanden sich auf einer Wasserflasche Fingerabdrücke.

„Durchdiesen Einbruch haben wir jetzt natürlich ein ungutes Gefühl. So etwas kann sich schließlich immer wiederholen“, befürchtet der Eintracht-Chef. Seit 20 Jahren ist er im Verein, doch so etwas ist bisher nicht passiert. Einbrüche in Dörschnitz allerdings gab es erst in letzter Zeit. So wurde vor Kurzem der Jugendklub heimgesucht, Gitter herausgerissen. Auch damals waren die Täter offenbar auf der Suche nach Bargeld. Gegenstände wurde jedenfalls nicht geklaut. Ob der oder die Täter die gleichen sind wie diesmal, ist noch unklar.

