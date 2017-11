Zerstörungswut in Weinböhla Es wurden so viele Wartehäuschen demoliert wie noch nie. Gibt es Zusammenhänge mit ähnlichen Vorfällen in Dresden?

zurück Bild 1 von 3 weiter Alles, was übrig bleibt. Ein Glasrest in der Befestigung erinnert daran, dass hier im Buswartehäuschen am DB-Haltepunkt Weinböhla bis vor Kurzem Glasscheiben vor Wind und Regen schützten. Der Bauhof hat die Scherben weggeräumt. © Arvid Müller Alles, was übrig bleibt. Ein Glasrest in der Befestigung erinnert daran, dass hier im Buswartehäuschen am DB-Haltepunkt Weinböhla bis vor Kurzem Glasscheiben vor Wind und Regen schützten. Der Bauhof hat die Scherben weggeräumt.

So sah es Dienstagnachmittag dort aus.

Am Pavillon auf dem Ratshausplatz lagen auch Glasscherben.

Wer macht denn so was? Die ältere Dame ist entsetzt. Und wütend. Denn dem Buswartehäuschen vorm Haltepunkt Weinböhla fehlen die Scheiben. Sie hat sich schon selbst dort untergestellt, sagt die Frau. Und nun? Ist nur noch das Metallgestell übrig. Und das Glas komplett als glitzernder Haufen am Boden. Totalschaden. Sie hofft, dass das bald repariert ist und sie hier künftig nicht im Freien stehen muss.

Damit ist sie nicht die Einzige. Spätestens am Mittwochmorgen haben noch viele andere, hauptsächlich Fahrgäste von Bus und Straßenbahn, festgestellt, dass da Vandalen unterwegs waren im beschaulichen Weinböhla. Und insgesamt sechs Bus- und zwei Straßenbahnhaltestellen, durchweg neu, demolierten, zum Teil komplett, sagt Hauptamtsleiterin Julia Schneider.

Sie ist schockiert über so viel sinnlose Zerstörungswut. Umso mehr setzt die Gemeinde auf enge Zusammenarbeit mit der Polizei und darauf, dass die Täter gefasst werden.

Noch ist die Höhe des Schadens nicht bekannt, die Gemeinde als Eigentümer ermittelt das gerade. Doch dürfte er in die Tausende gehen. Denn eine Scheibe allein kostet schon mehrere Hundert Euro.

Was Julia Schneider beschäftigt, ist nicht allein der materielle Verlust – für die Haltestellen flossen auch Fördermittel –, sondern es sind vor allem die Schulkinder, Rentner und Berufspendler, die, auf Bus und Bahn angewiesen, vorerst ungeschützt in Wind und Regen stehen. Natürlich werde überlegt, wie die beschädigten Unterstände ersetzt werden. Für die zerstörten Wände des DB-Haltepunktes, in Verantwortung der Bahn, soll es beispielsweise kein Glas mehr geben, sondern Lochblech, sagt Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU).

Auch ihm ist wichtig, dass die Zerstörer gefunden werden, die in den frühen Morgenstunden des Montags, zwischen 1 Uhr und 6.50 Uhr, durch das Ortszentrum zogen und neben den Buswartehallen, so am Haltepunkt, auf der Bahnhofstraße und vor der Oberschule, auch die Straßenbahnhaltestellen am Endpunkt und an der Gellertstraße angriffen. Ebenso den Pavillon auf dem Rathausplatz und eine Schaufensterscheibe der Alten Apotheke. Vermutlich nicht ganz lautlos. Weshalb Gemeinde und Polizei hoffen, dass jemand etwas gesehen oder gehört hat und das weitergibt.

Zivilcourage ist gefragt, sagt Jörg Kretzschmar, Kripochef für das Revier Meißen. Denn entdeckt hat die Polizei selbst die Beschädigungen. Im Rahmen einer Streife am Montagmorgen. Ohne Information durch Anwohner oder andere Bürger. Die Beamten ermitteln derzeit, sie werden auch an die Tatorte gehen, Leute in der Umgebung befragen.

Zur Art der möglicherweise verwendeten Werkzeuge sagt der Kripochef nichts. Auch nicht dazu, ob es einen Zusammenhang gibt zum Vorfall in derselben Nacht in Dresden-Mickten, wo ebenfalls zwei Straßenbahnhaltestellen beschädigt wurden. Bei der einen gingen 48 sogenannte Spritzschutzscheiben zu Bruch. Bei der Anderen 38 Scheiben und die Scheiben von zwei Werbetafeln. Nur die Verglasung der Haltestelle hielt stand. Sachschaden: insgesamt etwa 50 000 Euro.

Einen Tatverdächtigen für die Beschädigungen in Weinböhla hat die Polizei im Moment noch nicht. Das vordergründig Jugendlichen zuzuschreiben, ist für Jörg Kretzschmar einseitig. Es könne genauso gut ein anderer Frustschieber gewesen sein, sagt er. Vielleicht komme ja mal jemandem in der Hinsicht etwas zu Ohren. Auf jeden Fall ist er zuversichtlich. Denn in ähnlich gelagerten Fällen hat es schon Erfolge bei den Ermittlungen gegeben.

Das wäre auch für die Gemeinde ein Lichtblick. Wie die Reaktion zweier Weinböhlaer, die nicht über die herumliegenden Glasbruchstücke schimpften. Sondern selbst mithalfen, sie wegzufegen, bevor der Bauhof die Überreste beseitigen konnte.

Bleibt die Frage, ob und wie sich die Gemeinde künftig vor solchen Schäden schützen kann. Mit anderen Materialien, wie am DB-Haltepunkt vorgesehen. Oder lässt sich der Vorschlag eines Weinböhlaers zur Videoüberwachung umsetzen? DVB-Pressesprecher Falk Lösch weist das zurück. Wegen des Datenschutzes und aufgrund des Aufwandes sieht er dafür keine Chance.

Zeugen melden sich bitte im Polizeirevier Meißen oder der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 4832233.

zur Startseite