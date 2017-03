Zerstörungen am Neugersdorfer Bahnhof

Der Bahnhof in Neugersdorf. © Matthias Weber

Neugersdorf. Am Neugersdorfer Bahnhof haben Unbekannte in den vergangenen Tagen randaliert. An einer der zugenagelten Türen ist die Verkleidung abgerissen worden. Unbekannte konnten dadurch auch ins Innere der ehemaligen Bahnhofshalle eindringen. Dort liegen nun Unrat und Teile der Holzverkleidung verstreut. Seit Jahren schon sind die Fenster und Glasscheiben der Türen am ungenutzten Bahnhof mit Brettern gesichert, damit die Scheiben nicht eingeschlagen werden können.

Das Bahnhofsgebäude hatte in den letzten Jahren mehrfach den Besitzer gewechselt. Es gab sogar von einem Investor Pläne für einen Bürgerbahnhof mit Geschäften. Daraus wurde nichts, es fanden sich vor Ort keine Mitstreiter. Zuletzt hat nach SZ-Informationen ein Mann aus Nordrhein-Westfalen das Gebäude für 4 000 Euro ersteigert. Getan hat sich seither aber baulich nichts.

Bund und Freistaat wollen nun zumindest das Bahnhofsgelände barrierefrei gestalten. Da gebe es noch Nachholbedarf, stellte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag fest und forderte Verbesserungen. Geld für die Umbauten ist nun eingeplant. (SZ/rok)

zur Startseite